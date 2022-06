F.A.Z. Frühdenker : Wie will Scholz der Inflation entgegenwirken?

Deutschland will der Ukraine ein Flugabwehrsystem liefern, Ungarn blockiert EU-Sanktionen, Scholz kündigt eine „Konzertierte Aktion“ an und die Queen feiert ihr 70. Thronjubiläum. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Die Ukraine soll laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Lage versetzt werden, „eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen“. Schlagabtausch zwischen Merz und Scholz im Bundestag

Weitere Zusagen: Scholz sagte Kiew am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags zudem ein modernes Ortungsradar zu, das die Stellungen der gegnerischen Artillerie lokalisieren soll. Die Lieferung der Raketenwerfer soll bis Ende Juni in enger Abstimmung mit Washington erfolgen. Mit dem Luftabwehrsystem Iris-T liefere man das modernste Flugabwehrsystem, das Deutschland habe, sagte Scholz. Damit versetze man die Ukraine in die Lage, „eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen“.

Vorwurf: Scholz wandte sich mit seinen Ankündigungen gegen den Vorwurf, die Bundesregierung verspreche zwar schwere Waffen, liefere sie aber nicht. Das hatte Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) zu Beginn der Debatte kritisiert. Merz warf Scholz vor, dieser vermeide es, zu sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinne müsse. Scholz entgegnete, Merz trage nur „dahergeredetes Zeug“ vor.

Zu wenig getan? Laut Scholz hat Deutschland schon mehr als 15 Millionen Schuss Munition an die Ukraine geliefert, zudem Hunderttausende Handgranaten und 5000 Panzerabwehrminen. Hinzu kämen Sprengmaterial, Maschinengewehre und Dutzende Lastwagenladungen etwa mit Material für die Drohnenabwehr.

2. Das ist mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr geplant

Am Freitag will der Bundestag über das größte Investitionsvorhaben in der Geschichte der Bundesrepublik entscheiden. Die Einkaufsliste ist lang.

Luftwaffe: Geplant sind die Entwicklung und der Kauf von Eurofightern mit der Fähigkeit zur elektronischen Kampfführung. Weiter sollen amerikanische F-35-Kampfflugzeuge angeschafft werden. Zu den geplanten Vorhaben gehören zudem etwa 60 neue Transporthubschrauber, leichte Unterstützungshubschrauber für das Heer, Flugzeuge zur elektronischen Seefernaufklärung sowie Frühwarn- und Aufklärungssysteme. Außerdem steht in der Materialliste das Projekt eines gemeinsamen deutsch-französischen Kampfflugzeugs der Zukunft (FCAS). Durchgesetzt ist auch die Bewaffnung der Heron-TP-Drohnen in der Bundeswehr.

Marine: Vorgesehen sind vor allem modernisierte Korvetten und mindestens eine weitere Fregatte F126. Angeschafft werden zudem moderne Antischiffsraketen, die große Kriegsschiffe versenken können. Ebenfalls geplant sind die Anschaffung von Flugabwehrraketen für U-Boote, Unterwassersonare und das deutsch-norwegische U-Boot U212 CD. Schließlich sollen Mehrzweckkampfboote angeschafft werden, worunter kleine, stark motorisierte und extrem wendige Boote zu verstehen sind.