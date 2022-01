Aktualisiert am

Wie will Deutschland Omikron trotzen?

F.A.Z. Frühdenker : Wie will Deutschland Omikron trotzen?

Die Außenministerin reist nach Washington. In Las Vegas beginnt die Technik-Messe CES. Und der Corona-Expertenrat spricht sich für die Ausweitung von 2-G-Plus aus.

An manchen Orten gilt sie schon: Die 2-G-Plus-Regel soll nach dem Expertenrat der Bundesregierung ausgeweiter werden. Bild: dpa

1. Baerbocks Besuch in den USA

2. Gilt bald bundesweit die 2-G-Plus-Regel?

3. Kleinere Rückkehr der großen Technik-Show

4. Wann endet Apples lange Erfolgsgeschichte?

5. Wo der Klimawandel die größten Ängste weckt

6. Warum die Zahl der Übernahmen in die Höhe schoss

7. Wird der Auftakt zur Bundesliga-Rückrunde abgesagt?

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Baerbocks Besuch in den USA

Erstmals in ihrer Funktion als Außenministerin fliegt Annalena Baerbock an diesem Mittwoch nach Washington. Das beherrschende Thema der Reise: der Russland-Ukraine-Konflikt.

Transatlantische Beziehung: Mit ihrer Reise in die USA unterstreiche Baerbock früh in ihrer Amtszeit und kurz nach der Übernahme des Vorsitzes der Staatengruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte (G7) die Bedeutung, die die Bundesregierung den transatlantischen Beziehungen beimesse, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Gespräche mit US-Außenminister Anthony Blinken würden die Bandbreite der bilateralen Beziehungen abdecken. So stehen die Klimaaußenpolitik sowie das gemeinsame Engagement zur Stärkung von Demokratien auf der Tagesordnung. Insbesondere werde aber über die Lage rund um die ukrainische Grenze gesprochen.