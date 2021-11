F.A.Z. Frühdenker : Wie soll der Kampf gegen Corona weitergehen?

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Suche nach Ideen für mehr „Booster“-Tempo

2. Zweite Phase der Koalitionsverhandlungen

3. Klimaschaden durch Lebensmittelverschwendung

4. Wieder Streit um den Konzernchef bei VW

5. Zehn Jahre nach dem Grauen des NSU

6. Urteil im Prozess zu Solinger Kindermorden

7. Neue Töne für das Kino

Laut Gesundheitsminister Spahn rollt die vierte Corona-Welle „mit voller Wucht“ über Deutschland hinweg. Eine neue Bund-Länder-Konferenz wird es vorerst aber wohl nicht geben.

Vierte Welle: Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 33.949 Fälle und damit 172 mehr als am 18. Dezember. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 154,5. Ab heute Nachmittag beraten deswegen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus. Diskutiert werden soll unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist ein Thema. Schon am Mittwoch hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesichts der kritischeren Lage zu weiteren Schutzvorkehrungen gemahnt. „Die Pandemie ist alles andere als vorbei“, sagte Spahn. Wichtig sei abermals, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Die vierte Welle „rollt mit voller Wucht“, sagte Spahn. Das Tempo beim „Boostern“ reiche nicht.