F.A.Z. Frühdenker : Wie sicher ist unsere Gasversorgung?

1. Gasversorgung soll sicherer werden

2. Biden besucht Polen

3. Westen arbeitet an neuen Sanktionen

4. Lauterbachs Appell an die Länder

5. Stimmungstest im Saarland

6. Über „Scheiß Wessis“ und „Scheiß Ossis“

7. Wer auf einen Oscar hoffen darf

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

Der Bundestag soll den Weg frei machen für gesetzlich festgelegte Mindestfüllstände. Derweil wachsen die Zweifel daran, ob das Gas reicht.

Vollere Tanks: Die Gasspeicher der Betreiber in Deutschland sollen laut dem Gesetzentwurf am 1. August zu 65 Prozent, am 1. Oktober zu 80 Prozent, am 1. Dezember zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent gefüllt sein. Geplant ist, dass das Gesetz am 1. Mai in Kraft tritt. Doch es gibt Kritik. Deutschlands größter Gasspeicher-Betreiber Uniper hält es zwar für sinnvoll, eine Rechtsgrundlage zu Mindestfüllständen zu schaffen. „Allerdings werden die Regelungen im jetzt vorgeschlagenen Gesetzentwurf aus unserer Sicht dazu führen, dass das Speichergeschäft für die teilnehmenden Handelsunternehmen an Attraktivität einbüßt.“