F.A.Z. Frühdenker : Hält die Infrastruktur Omikron stand?

Fertig, um im Einsatzfall hineinzuspringen, stehen Schuhe und Overall in der Garage der Freiwilligen Feuerwehr im hessischen Schwalbach Anfang April 2020 bereit. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.



1. Legt Omikron das Land lahm?

2. Die globale Impf-Solidarität reicht nicht aus

3. Schlag gegen die Menschenrechte

4. Das teure Erbe der Atomkraft

5. Trump und seine echte Wahrheit

6. Das Jahr 2021: Klimanot und schöne Worte

7. Berti Vogts zeigt keine Altersmilde

1. Legt Omikron das Land lahm?

Gesundheitsminister Lauterbach warnt: Die Sieben-Tage-Inzidenz könnte zwei bis drei Mal höher sein als in den Statistiken ausgewiesen. Politiker fürchten, Omikron könnte die Infrastruktur des Landes belasten.

Unklare Daten: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank zuletzt an mehreren Tagen in Folge – Entwarnung bedeutet das aber nicht. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) liegt der Wert derzeit zwei bis drei Mal höher als in den Statistiken ausgewiesen, wegen der Feiertage gebe es eine „deutliche Untererfassung.“ Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums versprach, zur geplanten Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde es eine „valide Datenlage“ geben. Das Robert Koch-Institut (RKI) rechnet erst ab ungefähr dem 10. Januar wieder mit wirklich belastbaren Daten zum Infektionsgeschehen in Deutschland.