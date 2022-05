F.A.Z. Frühdenker : Wie realistisch ist ein EU-Beitritt der Ukraine?

Macron und Scholz planen Reformen für die EU, in Nordrhein-Westfalen steigt die Spannung vor dem Wahltag und in Turin beginnt das erste Halbfinale des ESC.

1. Wie schnell soll die Ukraine in die EU?

Die EU-Kommission will schon im Juni entscheiden, ob die Ukraine Beitrittskandidat wird. Frankreichs Präsident Macron dämpft die Hoffnungen und will die EU reformieren.

Eilig: Nur wenige Wochen nach dem Ansinnen der Ukraine, EU-Mitglied zu werden, könnte ein wichtiger nächster Schritt erfolgen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ wissen, sie freue sich auf die weiteren Antworten der Ukraine zum Fragebogen der EU zur Mitgliedschaft. Schon im Juni will ihre Kommission dann beurteilen, ob die Ukraine offizieller Beitrittskandidat werden kann. Dem müssten alle EU-Mitglieder zustimmen.

Jahrzehnte: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bremste indes die Erwartungen auf eine baldige Mitgliedschaft. Beitrittsverhandlungen würden mehrere Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Damit trat er den Hoffnungen derer entgegen, die für ein beschleunigtes Beitrittsverfahren für die Ukraine in ihrer schwierigen Lage werben und damit ein Signal nach Moskau senden wollen. Macron warb in einer Rede über die Zukunft Europas hingegen für eine neue Organisation, die Länder an Europa bindet, die noch nicht reif für die EU seien.

Reformen: Macron plädierte zugleich für einen Konvent, der einberufen werden soll, um Reformen für die EU zu erarbeiten. So solle künftig auf allen Politikfeldern mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden können und damit die oft nötige und lähmende Einstimmigkeit abgeschafft werden. Außerdem solle das Wahlrecht reformiert werden und das Europäische Parlament ein Initiativrecht bekommen. Am Montagabend war Macron zum Antrittsbesuch nach Berlin gereist, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter anderem die Reformpläne und die Perspektive der Ukraine zu besprechen. Scholz zeigte sich offen für eine neue Form der europäischen Gemeinschaft, die Ländern wie der Ukraine eine enge Kooperation ermöglicht. Scholz betonte jedoch auch, dies dürfe die EU nicht davon abhalten, die Aufnahme insbesondere der Westbalkanstaaten weiter voranzubringen. „Wir stehen zu unseren Beitrittsversprechen.“

2. Putin am „Tag des Sieges“ ratlos

Große Ankündigungen sind ausgeblieben. Wie lange der Schrecken in der Ukraine weitergeht, ist weiter fraglich.

11 Minuten: So lange dauerte die Ansprache von Wladimir Putin auf dem Roten Platz in Moskau zum „Tag des Sieges“ über Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor 77 Jahren. Das Geschehen in der Ukraine sei eine Fortsetzung des Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland. „Ihr schützt heute das, wofür eure Väter, Großväter und Urgroßväter gekämpft haben“, sagte Putin. Den Krieg in der Ukraine bezeichnete er als „proaktiven Widerstand“ gegen eine „Aggression“ des Westens und damit eine erzwungene und die einzig richtige Entscheidung.

Wiederholung: Putin wiederholt damit alte Vorwürfe. Die Sorgen, er könnte den Anlass nutzen, um eine große Offensive oder eine Mobilmachung anzukündigen, bestätigten sich damit nicht. Vielmehr blieb Putin in seinen alten Erzählungen verhaftet, bemühte abermals lange historische Bögen, in denen er sich sieht, beginnend beim Kiewer Großfürsten Jaroslaw aus dem 11. Jahrhundert.