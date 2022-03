F.A.Z. Frühdenker : Wie realistisch ist ein baldiges Kriegsende?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. Selbst Salvini applaudiert Selenskyj

2. Die neue Phase im Ukrainekrieg

3. CDU fordert Feldmanns Rücktritt

4. AfD verliert vor dem Verfassungsgericht

5. Leichtsinnig in den Frühling?

6. Der „Drachenlord“ steht abermals vor Gericht

7. Deutscher Astronaut vor ISS-Außeneinsatz

1. Selbst Salvini applaudiert Selenskyj

In der Generaldebatte des Bundestags redet Kanzler Scholz über die Folgen des Ukrainekriegs. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht nach seiner Rede ans italienische Parlament vor französischen Abgeordneten.

NATO: Der NATO-Sondergipfel an diesem Donnerstag wird von der Sorge der 30 Bündnispartner vor einer weiteren Eskalation im Ukrainekrieg geprägt. Wenn Generalsekretär Jens Stoltenberg sich heute um 14 Uhr in Brüssel zum Sondergipfel äußert, wird es um die Unterstützung der NATO-Staaten für die Ukraine sowie die Abschreckung und Verteidigung gegen Russland gehen. An einer Prämisse wird sich dabei wohl nichts ändern. „Die NATO wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon vergangene Woche bei einem Besuch von Stoltenberg in Berlin formulierte.