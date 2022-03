F.A.Z. Frühdenker : Wie lange hält Kiew den russischen Angriffen stand?

Russland setzt seine Angriffe in der Ukraine fort. Macron fordert drei Dinge von Putin. Das Lobbyregister von Bundestag und Bundesregierung tritt in Kraft. Der F.A.Z. Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Kiew trotzt weiter den russischen Angriffen

2. Putin lässt Macron wieder abblitzen

3. Niemand will mehr etwas mit Russland zu tun haben

4. Was macht die Bundeswehr mit den 100 Milliarden?

5. Wie das neue Lobbyregister funktioniert

6. Die Themen auf dem Mobile World Congress

7. Die bedrohte Zukunft des Yellowstone Nationalpark

1. Kiew trotzt weiter den russischen Angriffen

Die ersten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine enden ohne Ergebnis. Laut Pentagon liegt Putins Armee „hinter dem Zeitplan“.

Keine Annäherung: Nach fünf Stunden langen Gesprächen an der belarussischen Grenze teilten die Delegationen mit, dass sie zu Konsultationen in ihre Hauptstädte zurückkehren. Beide Seiten gaben an, man habe Themen identifiziert, bei denen man sich annähern könne. Ge­nauere Angaben wurden nicht gemacht. In den kommenden Tagen solle es ein weiteres Treffen geben, sagte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinskij. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits zuvor gesagt, er sehe keine großen Erfolgsaussichten.