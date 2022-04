F.A.Z. Frühdenker : Wie lange hält die russische Armee noch durch?

Im Osten der Ukraine wird an breiter Front gekämpft. Außenministerin Baerbock fliegt in die Baltischen Staaten. Und in Frankreich kommt es zum TV-Duell zwischen Macron und Le Pen.

1. Die Aussichten der neuen russischen Offensive

2. Der Kanzler kann keine Versäumnisse erkennen

3. Showdown vor Stichwahl in Frankreich

4. Keine Absturz-Angst der CDU in Schleswig-Holstein

5. Die Linke und die Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt

6. Warum Lebensmittel immer teurer werden

7. Wenn Heavy Metal zum Kinofilm wird

1. Die Aussichten der neuen russischen Offensive

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst.





Im Osten der Ukraine wird an breiter Front gekämpft. Experten bezweifeln jedoch, dass die russischen Truppen dort einen schnellen Sieg erreichen können.

Neues Ultimatum: An „fast der gesamten Kontaktlinie“ zu den 2014 entstandenen „Volksrepubliken“ in der Ostukraine – also auf einer Länge von etwa 450 Kilometern – wurde am Dienstag gekämpft. Auch in anderen Regionen des Landes gab es Angriffe, etwa auf die Millionenstadt Charkiw. Vielerorts versuchten Menschen die Flucht auf eigene Faust. In der seit Wochen umkämpften Hafenstadt Mariupol verstrich ein weiteres Ultimatum der russischen Truppen für die in einem Stahlwerk verbliebenen Ukrainer weitgehend ergebnislos. Laut ukrainischen Medien könnten sich bis zu 1000 Zivilpersonen auf dem Gelände befinden. Die Anzahl der ukrainischen Soldaten wurde zuletzt noch mit bis zu 2500 angegeben. Diese lehnten weiterhin eine Waffenniederlegung ab. Moskau kündigte am Dienstagabend eine neue Frist für die letzten Verteidiger in Mariupol an.

Verhaltene Erfolgsaussichten: Das amerikanische Institute for the Study of War, das die militärische Entwicklung in der Ukraine regelmäßig beurteilt, schätzt die Erfolgsaussichten der russischen Streitkräfte bei ihrer Offensive in der Ostukraine verhalten ein. Es könne ihnen zwar gelingen, ukrainische Verteidiger zu zermürben und begrenzte Erfolge zu erzielen. Größere Fortschritte aber seien unwahrscheinlich, angesichts des Zustands der beteiligten russischen Truppen. Einheiten, die um Kiew teils schwere Verluste erlitten hätten, seien nur notdürftig aufgefüllt und ohne Pause ins Donbass verlegt worden. Mit ihrer Feuerkraft und der Überzahl an Soldaten könne die russische Seite zwar Erfolge erzielen – aber vermutlich nur unter hohen Kosten. Ein Ende des Kriegs sei nicht in Sicht.

Ökonomischer Selbstmord: Der Militärökonom Marcus Keupp erklärt die enormen materiellen Verluste der russischen Truppen mit einer Mischung aus Korruption und Dilettantismus. Die russische Armee habe „logistisch komplett versagt“ und „schlechtes Handwerk“ und „Nachlässigkeit“ bewiesen, sagt Keupp im F.A.Z.-Interview. Er geht davon aus, dass sich den Russen trotz fortlaufend produzierender Rüstungsindustrie spätestens in wenigen Wochen die Materialfrage stelle. Keupps Fazit: „Dieser ganze Krieg ist ökonomischer Selbstmord“. Und der Politikwissenschaftler Ralph Rotte sagt derweil im Podcast für Deutschland: „Mehr als 14 Tage Zeit hat Putins Armee auch in der Ostukraine nicht mehr“.



2. Der Kanzler kann keine Versäumnisse erkennen

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keinen Anlass, die deutsche Politik zur militärischen Unterstützung der Ukraine zu ändern. Außenministerin Annalena Baerbock reist in die Baltischen Staaten.