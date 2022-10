Aktualisiert am

F.A.Z. Frühdenker : Was macht die Bundesregierung mit den ganzen Steuereinnahmen?

Finanzminister Christian Lindner wird wohl sprudelnde Steuereinnahmen verkünden. Der nächste EZB-Zinsschritt steht an. Greta Thunbergs „Klima-Buch“ erscheint. Der F.A.Z. Newsletter.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Berlin Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Wie hoch fallen die Steuereinnahmen aus?

2. Der nächste große Zinsschritt?

3. Schicksalstag für Schuhbeck

4. Credit Suisse legt Umbaupläne vor

5. Gretas Klima-Weißbuch

6. Wie die Cannabis-Legalisierung aussehen soll

7. Sommerlicher Oktoberausklang

Für den Staat hat die Inflation ein Gutes: Er nimmt mehr Steuern ein. Heute stellt Finanzminister Christian Lindner die Herbst-Prognose vor.

Mehr Geld: Obwohl die Wirtschaft vermutlich in eine Rezession abgleiten wird, kann der Staat in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen. Von mehr als 100 Milliarden Euro gegenüber der Steuerschätzung vom Mai für Bund, Länder und Gemeinden für 2022 bis 2026 war zuletzt die Rede. Auf Grundlage der neuen Zahlen wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten dann am 2. November darüber beraten, wie das dritte Entlastungspaket finanziert werden soll.