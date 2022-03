F.A.Z. Frühdenker : Wie gut funktioniert die deutsche Luftabwehr?

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Warum kommen die Russen bei ihren Angriffen nicht schneller voran?

2. Deutsche Luftabwehr weist Schwächen auf

3. Weitere Sanktionen gegen Russland

4. Lindner für „Krisenrabatt Kraftstoffe“

5. Das Mehl wird knapp

6. Die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen tritt in Kraft

7. 474 Seiten Anklage im Wirecard-Prozess

Russlands Präsident Wladimir Putin wollte einen schnellen Sieg in der Ukraine. Nun fehlen ihm Lastwagen und Bahnhöfe.

Kaum Reichweite: Die russischen Vorstöße in ukrainisches Gebiet kommen seit Tagen nicht über eine bestimmte Linie hinaus. Immer wieder scheitern sie am erbitterten Widerstand der Ukrainer. Das liegt aber auch an eigenen Logistikproblemen. 140 Kilometer ist nach westlichen Berechnungen die maximale Reichweite der Russen, um ihre Kampfverbände noch von Logistikbasen aus mit Kraftstoff, Munition, Granaten und Raketen versorgen zu können. Neue, vorgeschobene Logistikzentren haben die Russen bisher nicht aufbauen können. Dazu mangelt es ihnen auch an Lastwagen. Nach ukrainischen Angaben haben die Russen bisher mehr als 400 Versorgungsfahrzeuge im Kampf verloren. Zur Hälfte wurden sie zerstört, die andere Hälfte haben die Ukrainer erbeutet.