F.A.Z. Frühdenker : Wie groß ist das Leid in Mariupol?

Wie groß ist das Leid in Mariupol?

Mariupols Bürgermeister sagt, die Russen hätten die Stadt in ein Todeslager verwandelt. Der Bundestag stimmt über die Impfpflicht ab. Und Bund und Länder sprechen über die ukrainischen Flüchtlinge.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Zehntausende Tote in Mariupol?

Seit Anfang März beschießen und bombardieren russische Truppen Mariupol – „ohne Rücksicht auf Verluste“.

„Unmenschen“: Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol, Wadym Bojtschenko, hat Russland vorgeworfen, zur Vertuschung von Kriegsverbrechen Leichen in mobilen Krematorien zu verbrennen. Mit dieser Praxis sollten Spuren verwischt werden. Das russische Militär habe die Hafenstadt in ein Todeslager verwandelt. „Das ist ein neues Auschwitz und Majdanek“, wurde Bojtschenko in einer Mitteilung auf Telegram zitiert. Die Welt müsse die „Putinschen Unmenschen“ bestrafen.

Eingeschlossen: Meldungen aus Mariupol können seit Wochen nicht unabhängig überprüft werden. Die geflüchtete Stadtverwaltung hatte bereits vergangene Woche die Zahl der getöteten Zivilisten in der umkämpften Stadt auf etwa 5000 geschätzt. Derzeit gehe sie angesichts der Zerstörungen von Zehntausenden Toten aus. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges lebten in Mariupol rund 440.000 Einwohner. Ungefähr 130.000 Menschen sollen noch eingeschlossen sein. Michael Matz, Brigadegeneral und Kommandeur der Infanterieschule der Bundeswehr in Hammelburg, sagt, die russischen Truppen beschießen und bombardieren „besinnungslos Wohnviertel, ohne Rücksicht auf Verluste“.

Entkommen: Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist am Mittwoch mehr als 500 Menschen die Flucht aus Mariupol gelungen. Ein IKRK-Team habe einen Konvoi aus Bussen und Privatautos in die südukrainische Stadt Saporischschja geleitet, nachdem die Zivilisten auf eigene Faust aus Mariupol geflohen seien, teilt die Hilfsorganisation mit. Die Ukraine macht die russischen Streitkräfte dafür verantwortlich, dass mehrfach Bus-Konvois für größere Evakuierungen nicht nach Mariupol durchkamen.

2. Strafmaßnahmen gegen Putins Töchter

Amerika verhängt neue Sanktionen gegen Russland. Hunderte vermisste Bewohner in Hostomel. Treffen der NATO-Außenminister.

Verabscheuungswürdiger Charakter: Die USA haben neue Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt und auch die beiden Töchter von Russlands Präsident Wladimir Putin auf die Sanktionsliste gesetzt. „Die widerliche Brutalität in Butscha hat auf tragische Weise den verabscheuungswürdigen Charakter des Putin-Regimes deutlich gemacht“, sagte ein hoher Regierungsvertreter. Die neuen Strafmaßnahmen richten sich unter anderem auch gegen zwei große russische Banken sowie die Ehefrau und die Tochter des russischen Außenministers Sergej Lawrow. „Ich hatte klar gemacht, dass Russland für seine Gräueltaten in Butscha sofort einen hohen Preis zahlen würde“, so US-Präsident Biden auf Twitter.

Vermisst: In der Stadt Hostomel werden nach Aussage der ukrainischen Menschenrechts-Ombudsfrau Ljudmyla Denissowa mehr als 400 Bewohner vermisst. „Augenzeugen sagen, dass einige getötet wurden, aber wo sie sind, ist weiter unbekannt“, sagte sie. Der Ort nahe der Hauptstadt Kiew war 35 Tage lang von russischen Soldaten besetzt.