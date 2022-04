F.A.Z. Frühdenker : Wie geht es weiter mit Familienministerin Spiegel?

Präsident Macron geht an Platz eins in die Stichwahl in Frankreich, Österreichs Kanzler Nehammer will mit Putin verhandeln und die Grünen müssen über die Zukunft ihrer Ministerin Spiegel beraten. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

1. Macron muss bangen

Präsident Emmanuel Macron hat sich im ersten Wahlgang gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Ob er auch die Stichwahl gewinnt, ist unsicher.

Sieger Macron: In zwei Wochen, am 24. April, treten Macron und Le Pen in der Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten gegeneinander an. Damit haben sich die beiden Favoriten im ersten Wahlgang durchgesetzt. Der Ausgang der Abstimmung gilt als entscheidend für die künftige Europapolitik Frankreichs und damit auch für die Zukunft der EU.

Verlierer Mélenchon: Der Kandidat der linksgerichteten „Volksunion“, Jean-Luc Mélenchon, verfehlte auf Platz drei knapp den Einzug in die zweite Runde. Der rechtsextreme Eric Zemmour, die Sozialistin Anne Hidalgo und der Grüne Yannick Jadot kamen laut Hochrechnungen nur auf einstellige Stimmanteile.

Stichwahl: Spannend wird nun, wie sich die Anhänger der ausgeschiedenen Kandidaten in der Stichwahl entscheiden werden. Und, ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Vor allem die Linkswähler sind von Macron enttäuscht, seine Ankündigung, das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre anzuheben, findet bei den Anhängern von Mélenchon ebenso wenig Zustimmung, wie der Plan Empfänger sozialer Grundleistungen zu Arbeitsstunden zu verpflichten

2. Furcht vor russischer Offensive

Ukrainische Behörden wollen auch zu Beginn der neuen Woche möglichst viele Zivilisten aus der Ostukraine gen Westen bringen.

Donbass: Die Ukraine bereitet sich weiter auf heftige Kämpfe mit Russland im Osten des Landes vor. Die Armee sei gewappnet für die „großen Schlachten“, sagte der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak. Nach dem Abzug der russischen Truppen rund um Kiew und den Aussagen aus Moskau, sich jetzt auf den Donbass konzentrieren zu wollen, wird dort eine russische Offensive erwartet. An diesem Montag reist der österreichische Kanzler Karl Nehammer nach Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln.

Waffen und Sanktionen: Selenskyj erneuerte in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz seine Forderungen nach härteren Sanktionen gegen Russland und mehr Waffen für die Ukraine. Doch Deutschland und andere Länder schrecken weiter vor einem Importstopp von Gas und Öl zurück. Für Kohle kommt ein Embargo – allerdings erst im Spätsommer. Während der britische Premier Boris Johnson bei seiner Reise nach Kiew etwa gepanzerte Fahrzeuge und weitere Schiffsabwehrraketen versprach, äußert sich Deutschland auch hier wegen der Sorge um die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr zurückhaltend. Deutschland hat bereits in großem Umfang Panzerabwehrraketen, Munition und weitere Waffen geliefert. Die Ukraine will nun „Marder“-Panzer direkt beim deutschen Herstellen kaufen.

Prorussische Demonstrationen: In einigen deutschen Städten gab es tausende Teilnehmer bei prorussischen Kundgebungen. So kamen etwa in Frankfurt Hunderte mit russischen und sowjetischen Fahnen vor der Alten Oper zusammen. Die Polizei hatten einen Autokorso verboten und stoppte viele Autos mit russischen Flaggen. Viele Menschen demonstrierten gegen diese Kundgebungen.

3. Über vier Millionen aus Ukraine geflohen

Gut sechs Wochen dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schon an. Mehr als 4,5 Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen.

Frauen und Kinder: Weil Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, fliehen fast ausschließlich Frauen und Kinder. Es handelt sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR um die größte Flüchtlingsbewegung in Europa nach dem zweiten Weltkrieg. Die größte Last muss die Ukraine selbst bewältigen. Zusätzlich zu den 4,5 Millionen ins Ausland geflohenen Bürgern, sind nach UNHCR-Schätzungen 7,1 Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht.