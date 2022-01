F.A.Z. Frühdenker : Wie gefährlich ist die Lage an der Grenze zur Ukraine?

1. Sorge um russische Truppenbewegungen

2. Impfpflicht könnte zeitlich begrenzt gelten

3. Greift Merz auch nach dem Fraktionsvorsitz?

4. Italien sucht einen Präsidenten

5. Die Wärmewende könnte teuer werden

6. Was ist mit Zverev los?

7. Das wird diese Woche wichtig

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



106.000 Soldaten sind an den Grenzen zur Ukraine zusammengezogen. Ein Geheimdienst-Vertreter warnt: Schon jetzt sind begrenzte Angriffe möglich.

Ernste Situation: Wie gefährlich ist die Lage an der Grenze zur Ukraine? Bisher ist kein westlicher Geheimdienst zu dem Schluss gekommen, dass der russische Präsident Wladimir Putin schon einen Angriff auf die Ukraine befohlen hat – noch nicht. Die Situation ist ernst, wie die beunruhigenden Nachrichten vom Wochenende zeigen. So wurde die Evakuierung der amerikanischen Botschaft in Kiew bereits angeordnet. Das britische Außenministerium berichtete über russische Pläne eines Coups in Kiew, um dort einen von Moskau abhängigen Führer zu installieren. Russland wies den Bericht zurück.