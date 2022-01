Aktualisiert am

F.A.Z. Frühdenker : 2-G-plus-Regel in Restaurants – Lässt sich Omikron noch bremsen?

Die Ministerpräsidentenkonferenz könnte sich für eine flächendeckende 2-G-plus-Regel in Restaurants aussprechen, die Krise in Kasachstan spitzt sich zu, und der FC Bayern empfängt dezimiert Borussia Mönchengladbach. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Was die MPK beschließen könnte

Das Beschlusspapier für das heutige Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz enthält geplante Verschärfungen und Erleichterungen.

Vorlage: Restaurants soll nur noch betreten dürfen, wer eine Auffrischungsimpfung nachweisen oder als Geimpfter oder Genesener einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen kann, wie aus der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz hervorgeht, die der F.A.Z. vorliegt. Geboosterte Personen sind von dieser Regelung ausgenommen. Auch die viel diskutierte Verkürzung der Quarantänezeiten findet sich darin wieder: Demnach sollen Kontaktpersonen mit Boosterimpfung nicht mehr in Quarantäne müssen, andere Kontaktpersonen und Infizierte sollen sich nach sieben Tagen „freitesten“ können.