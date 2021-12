F.A.Z. Frühdenker : Werden unsere Kliniken Omikron verkraften?

1. Wer darf leben, wer muss sterben?

2. Streit um die Impfpflicht

3. Kliniken bereiten sich auf Omikron vor

4. Bremse für die Inflation?

5. Gibt es ein Recht auf Faulheit?

6. Das war 2021: Flutkatastrophe im Ahrtal

7. Endlich soll wieder ein Deutscher gewinnen

1. Wer darf leben, wer muss sterben?

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Frage, ob der Gesetzgeber Regeln für die Triage vorgeben muss. Ob es ethisch vertretbar ist, Geimpfte in einer Notlage zu bevorzugen, ist umstritten.

Verfassungsgericht: Wie sollen Ärzte in einer Notlage entscheiden, wem sie helfen und wem nicht? Eine Triage will niemand, doch mit der Ausbreitung der Omikron-Variante könnte sich die Situation in den Kliniken noch zuspitzen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet an diesem Dienstag über die Frage, ob der Gesetzgeber Regeln für die Triage vorgeben muss.