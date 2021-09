F.A.Z. Frühdenker : Wer regiert bald Afghanistan?

Aktualisiert am

Mike Pompeo (l), damaliger Außenminister der USA, trifft Ende November 2020 Mullah Abdul Ghani Baradar, Vizechef der Taliban, in Doha, Qatar, im Rahmen der Gespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Bild: dpa

Der dritte GDL-Streik geht auch am Freitag weiter, die EU-Außenminister diskutieren die Lehren aus dem Debakel in Afghanistan und Abba sind zurück. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z. Frühdenker.