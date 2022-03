F.A.Z. Frühdenker : Welche Rolle wird China künftig im Ukrainekrieg spielen?

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Xi und Biden telefonieren

2. Wie Bund und Länder Flüchtlingen helfen wollen

3. Streit über neue Freiheiten in der Pandemie

4. Macron will neuen „Pakt“ der Armee mit den Bürgern

5. Lässt Belgien Atommeiler länger laufen?

6. Hamsterkäufe? Eher ein deutsches Phänomen

7. Schicksalstag für den FC Chelsea

1. Xi und Biden telefonieren

US-Präsident Joe Biden nennt Russlands Präsidenten Putin einen „mörderischen Diktator“. In Richtung Peking sendet Washington eine weitere Warnung.

Verantwortung: Putin sei ein „mörderischer Diktator, ein reiner Verbrecher, der einen unmoralischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt“, sagte Joe Biden am Donnerstag. In Richtung Peking warnte Washington abermals, Russland im Krieg gegen die Ukraine mit militärischer Ausrüstung zu unterstützen. In einem solchen Fall würden die USA nicht zögern, China „Kosten“ aufzubürden, sagte Außenminister Antony Blinken. US-Regierungssprecherin Jen Psaki kündigte an, Biden werde bei seinem für heute geplanten Telefonat mit Chinas Präsident Xi Jinping „offen und direkt“ sprechen. Dass China das Vorgehen Russlands nicht verurteile, spreche Bände.