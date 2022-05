F.A.Z. Frühdenker : Welche Hilfe bekommt die Ukraine aus Brüssel?

Die Staats- und Regierungschefs der EU streiten in Brüssel über die richtige Russland- und Ukraine-Politik. In Hessen wird ein neuer Ministerpräsident gewählt. Und in Berlin wird über den Bundeshaushalt diskutiert.

1. Wie teuer wird der Wiederaufbau der Ukraine?

2. Boris Rhein soll zum Ministerpräsidenten von Hessen gewählt werden

3. Inflation wie seit 1974 nicht mehr

4. Wer soll das bezahlen?

5. Der „kolumbianische Trump“ könnte Präsident werden

6. Schanghai lockert Corona-Maßnahmen

7. Die Serie „Obi Wan“ weckt neue Hoffnung

Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen in Brüssel um viel Geld und die richtige Antwort auf die russische Aggression. Die Gräben in der Gemeinschaft sind tief. Heute ist der zweite Tag des Gipfels.

9 Milliarden Euro: So viel Geld soll die Ukraine dieses Jahr noch von der EU bekommen. Darauf einigten sich die Regierungschefs. Unklar ist, wie viel Geld als Zuschuss und wie viel als Kredit ausgezahlt werden soll. Diplomaten weisen zudem darauf hin, dass die Debatte um die finanzielle Unterstützung nur das Vorspiel zur mittel- und langfristigen Wiederaufbauhilfe für die Ukraine ist. Die Mitgliedstaaten wollen dabei zwar „eine Hauptrolle“ übernehmen. Ein weiteres Hunderte Milliarden schweres Hilfspaket, wie es der EU-Kommission vorschwebt, ist aber schwer vorstellbar. Viele Regierungen haben derzeit mit der Inflation und den gestiegenen Lebensmittelkosten zu kämpfen – und sie haben bei Wahlen die Erfahrung gemacht, dass die Bürger ihre Stimmen nicht für die größtmögliche Unterstützung der Ukraine vergeben.

Verschoben: Einstweilen lässt sich dieses Thema mit dem Hinweis eindämmen, dass man den realen Finanzbedarf erst nach Kriegsende abschätzen könne. Aus der Bundesregierung heißt es, man schließe keine Option aus, weder einen Sonderfonds, den die Staaten garantieren, noch eine Aufstockung des mittelfristigen Finanzrahmens. Neue Schulden für hohe Zuschüsse wie beim Corona-Wiederaufbaufonds soll es aber nicht geben.

Öl: Im Streit um das russische Öl waren sich die Länder nach vier Wochen Diskussion lange uneins. Nach der Blockade Ungarns schien auch ein Kompromissvorschlag nicht umsetzbar. Um kurz vor Mitternacht einigten sich die EU-Staaten beim Gipfel aber doch noch. Mehr als zwei Drittel der russischen Öllieferungen in die EU sollen von dem Einfuhrverbot betroffen sein, wie EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht zum Dienstag während eines Treffens in Brüssel mitteilte. Der Belgier schrieb auf Twitter von „maximalem Druck auf Russland“, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Nach Angaben von Diplomaten sieht der Kompromiss konkret vor, auf Drängen Ungarns hin vorerst nur russische Öllieferungen über den Seeweg zu unterbinden. Per Pipeline erfolgende Transporte sollen zunächst weiter möglich sein.

Nach fast zwölf Jahren im Amt tritt Volker Bouffier (CDU) heute zurück. Bei der Wahl seines Nachfolgers darf es keinen Abweichler geben.