F.A.Z.-Frühdenker : Welche Daten von Corona-Patienten werden künftig erfasst?

Ein Intensivpfleger arbeitet im Januar auf einer Intensivstation des RKH Klinikum Ludwigsburg an einem Covid-19-Patient Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Neuer „Leitindikator“ für Bewertung der Pandemie

2. Expertenkommission hält „Neubeginn“ bei hessischer Polizei für nötig

3. Bundesinnenministerium geht gegen Bandidos-Rocker vor

4. So will die EU ihre Klimaziele erreichen

5. Biden solidarisiert sich mit Demonstranten in Kuba

6. Proteste gegen Palästinenserpräsident Mahmud Abbas

7. Entsetzen über Rassismus nach EM-Finale

Die „Hospitalisierung“ soll die Inzidenz ergänzen. Krankenhäuser müssen in Zukunft deutlich mehr Daten von Corona-Patienten erfassen und melden. Die Bundesregierung warnt: Man sei „noch nicht ausreichend gewappnet.“