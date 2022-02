F.A.Z. Frühdenker : Welche Corona-Perspektive bieten Lauterbach und Wieler?

Nach dem Besuch bei Joe Biden empfängt Olaf Scholz heute Emmanuel Macron in Berlin. Die EU stellt ihre Strategie für das Wettrennen um Mikrochips vor. Und Innenministerin Faeser gerät in Bedrängnis. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Ist Deutschland ein verlässlicher Partner?

Die Wochen der Reisediplomatie haben begonnen: Nach seiner Rückkehr aus Washington empfängt Bundeskanzler Scholz den französischen Präsidenten Macron und Polens Präsidenten Duda.

Antrittsbesuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf am Montagabend US-Präsident Joe Biden in Washington. Biden drohte, ein russischer Einmarsch in die Ukraine würde das Aus für die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Deutschland würdigte er als verlässlichen Partner in der Ukraine-Krise. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erneuerte nach ihrer Begegnung mit dem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba die Drohung, Russland müsse bei einem Angriff auf die Ukraine mit „präzedenzlosen“ Sanktionen rechnen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigte an (SPD), man werde 350 zusätzliche Soldaten nach Litauen schicken. „Damit stärken wir unseren Beitrag an der Ostflanke.“