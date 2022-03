F.A.Z. Frühdenker : Was sagt Friedrich Merz zum CDU-Desaster im Saarland?

Aktualisiert am

Was sagt Friedrich Merz zum CDU-Desaster im Saarland?

Die CDU verliert die Macht im Saarland. Deutschland will einen Raketenschutzschirm kaufen. Und die Debatte über ein Energieembargo gegen Russland geht weiter. Der F.A.Z. Newsletter für Deutschland.

1. CDU startet mit Niederlage ins Wahljahr 2022

2. Neue Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine

3. Verteidigungspolitiker wollen „Iron Dome“ für Deutschland

4. Ökonomen für Energieembargo

5. Streit über Corona-Hotspot-Regel

6. „Coda“ gewinnt Oscar als bester Film

7. Was diese Woche wichtig wird

Cai Tore Philippsen Verantwortlicher Redakteur für die Redaktion FAZ.NET Folgen Ich folge



Nach der Bundestagswahl 2021 hat die CDU auch die erste von vier Landtagswahlen des Jahres 2022 verloren. Die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes wird von der SPD kommen. Den Christdemokraten drohen weitere Niederlagen.

Berlin: Wenn die Parteigremien an diesem Montag in Berlin zusammenkommen, muss Friedrich Merz seine erste Niederlage als neuer CDU-Vorsitzender analysieren. Nach 22 Jahren verliert die CDU die politische Führung des Saarlandes. Die Hauptursachen für das Debakel sind an der Saar zu suchen, aber Rückenwind aus Berlin hatte Tobias Hans nicht. Noch ist von einem Wiedererstarken der CDU, das Merz versprochen hatte, nichts zu spüren.