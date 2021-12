F.A.Z. Frühdenker : Was sagt der RKI-Präsident zu den neuen Corona-Regeln?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Reichen die neuen Corona-Regeln aus?

2. Was sagen Lauterbach und Wieler?

3. Ethikrat befürwortet Ausweitung der Impfpflicht

4. Bald weniger als die Hälfte Christen?

5. Wiesbaden wieder am Schienennetz

6. Wüst und Laschet müssen aussagen

7. Neuer Matrix-Film mit Keanu Reeves

Kanzler und Ministerpräsidenten haben schärfe Corona-Regeln beschlossen. Doch nicht alle sind damit zufrieden. Das nächste Corona-Treffen ist bereits für den 7. Januar geplant.

Ab dem 28. Dezember: Was in der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz an neuen Maßnahmen aufgelistet wurde, wurde auch beschlossen. Die wichtigsten Neuerungen: Private Treffen nur noch mit bis zu zehn Geimpften oder Genesenen (Kinder nicht mitgerechnet), Clubs und Diskos sollen schließen, leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Zusätzlich soll die Booster-Kampagne vorangetrieben werden – auch während der Weihnachtstage und zwischen den Feiertagen. Bis Ende Januar sollen 30 Millionen weitere Auffrischungsimpfungen hinzukommen. „Es ist derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.