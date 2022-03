F.A.Z. Frühdenker : Was ist vom Gipfel-Marathon zum Krieg in der Ukraine zu erwarten?

Was ist vom Gipfel-Marathon zum Krieg in der Ukraine zu erwarten?

In Brüssel treffen sich NATO, EU und G 7. Die Deutschen blicken so pessimistisch wie noch nie in die Zukunft. Und am Landgericht Hannover streiten sich die Adeligen. Der F.A.Z. Newsletter für Deutschland.

1. Gipfel von NATO, EU und G 7 in Brüssel

2. Deutschland liefert weitere Waffen an die Ukraine

3. „Unfreundliche Staaten“ bezahlen in Rubel

4. So viel Angst vor der Zukunft wie noch nie

5. Merz stellt Bedingungen für Sondervermögen

6. Hohe Inzidenz bis Ostern?

7. Ernst August gegen Ernst August

Abschreckung gegen Russland, sichere Energieversorgung und der Umgang mit Flüchtlingen: Bei den Gipfeln von NATO, EU und G7 in Brüssel steht der Ukrainekrieg im Mittelpunkt.

NATO-Gipfel: Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Mitgliedstaaten kommen am heutigen Donnerstag in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Sie sollen eine Erweiterung der Kampfverbände im Osten des Bündnisgebiets von vier auf acht beschließen, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch ankündigte. Mittelfristig solle eine weiter gehende Truppenverstärkung erfolgen. Stoltenberg signalisierte zudem seine Bereitschaft, über das vorgesehene Vertragsende Ende September hinaus im Amt zu bleiben. Im Dezember soll er eigentlich als norwegischer Zentralbankchef anfangen.