F.A.Z. Frühdenker : Was hat Nordkorea unter Kim Jong-un noch zu befürchten?

Seit genau zehn Jahren an der Macht: Was hat Nordkorea unter Kim Jong-un noch zu befürchten? Bild: EPA

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst.





Der Bund kauft eine Million Packungen des Covid-Medikaments. München verbietet „Corona-Spaziergänge“. Der Justizminister kündigt einen Gesetzentwurf zur Triage an.

Pille statt Piks? Die Bundesregierung kauft eine Million Packungen des Medikaments Paxlovid der amerikanischen Firma Pfizer gegen schwere Covid-Verläufe. Mit ersten Lieferungen werde noch im Januar gerechnet. Paxlovid verhindert mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent, dass Infizierte ins Krankenhaus müssen oder gar an Covid-19 sterben. „Langsam wird Covid durch eine Kombination von immer wirksameren Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten zu einer Krankheit, die ihren Schrecken verlieren wird“, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte kurz vor Weihnachten eine Notfallzulassung für das Medikament ausgesprochen – dabei jedoch unmissverständlich klargestellt: Für die breite Bevölkerung ist das Medikament kein Ersatz für eine Impfung. So laufe die Produktion jetzt erst richtig an, zudem ist es mit einem Preis von 4,7 Milliarden Dollar für zehn Millionen Dosen relativ teuer. Außerdem komme der antivirale Effekt nur in einem frühen Stadium der Infektion zum Tragen.