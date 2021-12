F.A.Z. Frühdenker : Was bedeutet die Inzidenz jetzt für Geimpfte und Ungeimpfte?

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Strenge Einschränkungen für Ungeimpfte

2. Impfpflicht schon ab zwölf Jahren?

3. Kurz kehrt der Politik den Rücken

4. Die CDU sucht einen Chef

5. Gefahr der Lohn-Preis-Spirale

6. Was ist das Wort des Jahres?

7. Flickenteppich im Fußball

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat entschieden: Die 2-G-Regel gilt künftig bundesweit, auf Ungeimpfte kommen außerdem Kontaktbeschränkungen zu. Aber auch Geimpfte sind je nach Inzidenz betroffen.

Kontaktbeschränkungen: Angesichts der hohen Infektionszahlen und der niedrigen Impfquote haben sich Bund und Länder auf strenge Einschränkungen für Ungeimpfte geeinigt. Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, seien auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zu beschränken. So steht es in dem Beschluss, auf den sich die Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem voraussichtlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) geeinigt haben. Ausgenommen von den Kontaktbeschränkungen sind Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Auch Kontakte von Geimpften und Genesenen müssen ab einer Inzidenz von 350 reduziert werden: In Innenräumen sind 50, im Außenbereich 200 Menschen erlaubt.