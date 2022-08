F.A.Z. Frühdenker : Wann kommt der nächste Lufthansa-Streik?

Die deutschen Fußballerinnen kommen nach dem verpassten EM-Sieg nach Hause, Ricarda Lang sagt „Nein“ zu einem Wiedereinstieg in die Atomkraft – und Nancy Pelosi tritt eine herausfordernde Reise an.

Das Bodenpersonal der Lufthansa am Frankfurter Flughafen während eines Warnstreiks am Mittwoch. Auch die Mitglieder der Vereinigung Cockpit haben sich nun für Streik ausgesprochen, Bild: Reuters

1. Kein Happy End in England

2. Grüne Absage an die Atomkraft

3. Nancy Pelosi und eine heikle Entscheidung

4. Die sozialen Kosten des Klimawandels

5. Machtkampf in Bagdad

6. Der nächste Streik im Flugverkehr

7. Sollen ARD und ZDF gendern oder nicht?

Die deutschen Frauen haben den EM-Pokal knapp verpasst. Kapitänin Alexandra Popp fehlte in Wembley. Und doch nehmen sie einen Sieg mit nach Hause.

Feiertag: Vor 87.192 Zuschauern gingen die DFB-Frauen im Wembley-Stadium in die Verlängerung. Auf Großleinwänden verfolgten Tausende Fans am Trafalgar Square in London und anderen prominenten Plätzen das Turnier. Dann traf Chloe Maggie Kelly in der 110. Minute, und unter den englischen Fans brach der Jubel aus: 2 zu 1 für England. Der erste englische Titel seit der WM der Männer im Jahr 1966. Ob die Briten ihren nationalen Feiertag bekommen, wie es Labour-Chef Keir Starmer gefordert hatte?