F.A.Z. Frühdenker : Tragen alle EU-Länder das Ölembargo mit?

Die Bundesregierung geht in Klausur. Die Donbass-Offensive kommt kaum voran. Und: Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Eine Flamme lodert aus einem Schornstein der Raffinerie Schwedt in Brandenburg. Bild: Reuters

1. Weg für Ölembargo wohl frei

2. Bundesregierung in Klausur

3. Die Donbass-Offensive kommt kaum voran

4. Internationaler Tag der Pressefreiheit

5. NRW-Spitzenkandidaten treffen aufeinander

6. Bartstreit in der Euroleague

7. Deutschland spricht

1. Weg für Ölembargo wohl frei

Nachdem Deutschland seinen Kurs in der Debatte über ein Embargo auf russisches Öl geändert hat, rechnet die EU-Kommission mit keinen Vetos mehr.

Sanktionspaket: Die EU-Kommission will das sechste Sanktionspaket gegen Russland an diesem Dienstag den Mitgliedstaaten vorlegen. Wenn möglich, soll es bis Wochenende stehen. Die Kommission geht davon aus, dass dann auch Ungarn und die Slowakei – beide Länder gelten als die letzten verbliebenen Gegner des Ölembargos – an Bord sein werden, wie es aus Brüssel heißt. Ihnen dürfte eine längere Übergangsfrist ermöglicht werden.