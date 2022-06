F.A.Z. Frühdenker : Stellt die AfD in Sachsen bald erstmals einen Landrat?

In den USA haben die Anhörungen zum Sturm auf das Kapitol begonnen. Der Bundeskanzler reist auf den Balkan. In Frankreich und Sachsen wird am Wochenende gewählt. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

1. Aufarbeitung eines dunklen amerikanischen Tages

2. Was die Ukraine für eine Gegenoffensive benötigt

3. Die stressige Balkan-Reise des Olaf Scholz

4. Was die Parlamentswahl für Macron bedeutet

5. Gibt es in Sachsen bald den ersten AfD-Landrat?

6. Droht in den Sommerferien das Flugchaos?

7. Wie das Leben mit Dinosauriern aussehen würde

Ein Jahr und fünf Monate nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington hat der Untersuchungsausschuss seine erste öffentliche Anhörung begonnen. Viele Fernsehsender sind live dabei.

140.000 Dokumente: Der Ausschuss besteht aus sieben Demokraten und zwei Republikanern und hat seit Juli vergangenen Jahres tausend Zeugen befragt und mehr als 140.000 Dokumente gesichtet. Diese stellen detailliert dar, was genau an dem Tag geschah, als ein Mob wütender Anhänger von Donald Trump wegen des Vorwurfs des Wahlbetrugs das Kapitol stürmte. Damals wurden fünf Menschen getötet und zahlreiche Sicherheitsbeamte verletzt. Nun geht es zwar nicht um die juristische Aufklärung der Ereignisse, der Ausschuss kann seine Erkenntnisse aber an das Justizministerium übergeben.

„Höhepunkt eines Putschversuchs“: Als solchen bezeichnete der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson die Kapitol-Erstürmung. Sie sei ein „dreister Versuch, die Regierung zu stürzen“ gewesen. Im Mittelpunkt dieser Verschwörung sieht der Demokrat Thompson den früheren US-Präsidenten. Trump habe „den Mob herbeigerufen, den Mob versammelt und die Flamme dieses Angriffs entzündet“, sagte Liz Cheney, eine der beiden Republikaner in dem Untersuchungsausschuss. In der ersten öffentlichen Sitzung, die auf verschiedenen US-Sendern ausgestrahlt wurde, präsentierte der Ausschuss zunächst mehrere zuvor unveröffentlichte Videoaufnahmen der Ausschreitungen, auf denen Menschenmassen zu sehen sind, die das Kapitol stürmen und dazu aufrufen, den Vizepräsidenten Mike Pence zu „hängen“. Nur wenige Stunden vor der ersten Anhörung hatte das FBI Ryan Kelley, einen der fünf republikanischen Kandidaten für den Gouverneursposten in Michigan, wegen seiner Beteiligung an den Unruhen am Kapitols festgenommen.

Gelegenheit: Unmittelbar vor Beginn der Anhörung erneuerte Trump seine Vorwürfe, die Wahl sei manipuliert worden, und bezeichnete die Erstürmung des Kapitols als „die größte Bewegung“ in der Geschichte der USA. Trump hatte vor Beginn der Anhörungen den Ausschuss als „von Linksradikalen und zwei gescheiterten Republikanern“ angeführte Vereinigung bezeichnet und Unterstützung aus den eigenen Reihen eingefordert. Doch die Gruppe hebt hervor, die Untersuchung sei sorgfältig und unparteiisch durchgeführt worden. Für die Demokraten sind die öffentlichen Anhörungen jedoch auch eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit der Wähler vor den Kongresswahlen im November wieder mehr auf die Rolle der Republikaner beim Sturm aufs Kapitol zu lenken – und weg von der heftigen Kritik an Präsident Joe Biden wegen der Rekordinflation und der hohen Benzinpreise.

Der ukrainische Verteidigungsminister veröffentlicht eine Liste mit Waffen, die sein Land erhalten haben soll. Um Russland dauerhaft etwas entgegenzusetzen, sei deutlich mehr nötig.