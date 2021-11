F.A.Z. Frühdenker : Stehen uns neue Corona-Einschränkungen bevor?

Aktualisiert am

Wochenmarkt in Bieberach: Der Kreis hat mit mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die höchste Sieben-Tage-Inzidenz des Landes. Bild: dpa

Während die Kanzlerin ein rasches Bund-Länder-Treffen will, berät der Bundestag über die Ampel-Pläne gegen Corona. Die Karnevalssaison beginnt – in Köln ohne das Dreigestirn. Und in Wolfsburg wird Joachim Löw verabschiedet. Der F.A.Z-Newsletter.