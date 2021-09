F.A.Z. Frühdenker : Nächste Prüfung für Scholz

Aktualisiert am

Nach dem TV-Triell muss sich der SPD-Kanzlerkandidat im Finanzausschuss unangenehmen Fragen stellen. Der Deutsche Aktienindex wächst. Und in Kanada wird gewählt. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z. Frühdenker.

1. Im letzten Triell sind sich Grün und Rot meist einig

2. Finanzausschuss befragt Olaf Scholz

3. Der Dax vergrößert sich

4. Was kommt nach der Corona-Impfwoche?

5. Trudeaus gefährlicher Schachzug in Kanada

6. Krisengespräch im U-Boot-Streit

7. Das wird diese Woche wichtig

Zum letzten Mal vor der Wahl debattierten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz live im TV miteinander. Wieder macht einer Umfrage zufolge der SPD-Kandidat den besten Eindruck.

Angriff auf Laschet: Laut einer Allensbach-Umfrage waren vergangene Woche noch 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler unentschlossen, welche Partei sie wählen sollen. Ob das letzte TV-Triell bei Sat1 und ProSieben etwas daran geändert hat? Zumindest hat während der Debatte keiner der Kandidaten ein neues großes Versprechen abgegeben oder ist ernsthaft beschädigt worden. Auffällig war jedoch: SPD und Grüne waren sich in vielen Punkten einig, Baerbock griff in dieser Woche lieber Laschet an als Scholz.