Aktualisiert am

Scheitern die Ampel-Pläne an der Union?

F.A.Z. Frühdenker : Scheitern die Ampel-Pläne an der Union?

Die Ampel-Mehrheit im Bundestag will das Infektionsschutzgesetz beschließen, die Ministerpräsidentenkonferenz beschäftigt sich mit der Hospitalisierungsrate. Und Merkel telefoniert wieder mit Lukaschenko.

1. Die Union droht mit Blockade der Corona-Novelle im Bundesrat

2. Corona-Impfstoff für Kinder voraussichtlich ab dem 20. Dezember

3. Wann gibt es die Drittimpfung?

4. Deutsche begrüßen Regierungswechsel

5. Österreich diskutiert über den Lockdown für alle

6. Wieder Telefonat zwischen Merkel und Lukaschenko

7. EU will Entwaldung stoppen

1. Die Union droht mit der Blockade der Corona-Novelle im Bundesrat

Philip Eppelsheim Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

An diesem Donnerstag soll der Bundestag mit der Mehrheit der Ampel-Parteien das Infektionsschutzgesetz in zweiter und dritter Lesung beschließen. Die Union will nicht zustimmen – und droht mit einer Ablehnung im Bundesrat.