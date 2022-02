F.A.Z. Frühdenker : Putin spricht mit Orban über Europas Sicherheit

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen

2. Impfziel verfehlt, Ärger um das RKI

3. Die SPD ringt um die Russland-Frage

4. Ein knappes „Sorry“ muss reichen

5. Die Inflation setzt sich fest

6. Raubüberfälle mit der AK-47

7. Das ändert sich im Februar

Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz werden zwei Polizeibeamte auf offener Straße getötet. Das Motiv ist noch unklar, doch zwei Tatverdächtige wurden bereits gefasst.

Tödliche Schüsse: Es sollte eigentlich nur eine Routinekontrolle sein. Am Montagmorgen sind eine 24 Jahre alte Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege in Rheinland-Pfalz auf offener Straße erschossen worden. Per Funk hatten die Beamten zuvor durchgegeben, dass sie ein Fahrzeug kontrollieren würden. Im Kofferraum sollen sie laut Medienberichten tote Wildtiere gefunden haben. „Es wird geschossen“, riefen die Beamten einem Polizeisprecher zufolge noch per Funk, doch die Unterstützung kam zu spät.