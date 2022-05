F.A.Z. Frühdenker : Profitiert Putin vom Ölembargo?

1. Sechstes Sanktionspaket gegen Russland

2. Wladimir Klitschko kritisiert Offenen Brief

3. Merz in Kiew – Großangriff auf Stahlwerk in Mariupol

4. Ende des liberalen Rechts auf Abtreibung in den USA?

5. Was sagt Söder nach Mayers Rücktritt?

6. USA vor Zinserhöhung

7. Fünfkämpfer gehen auf die Barrikaden

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird voraussichtlich heute im EU-Parlament den Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vorstellen. Es bleibt die Frage, wie ein spürbarer Anstieg des Ölpreises im Anschluss verhindert werden kann.

Inhalt: Das Paket wird voraussichtlich ein zeitlich gestaffeltes Ölembargo mit Ausnahmeregeln für die Slowakei und Ungarn beinhalten. Der Vorschlag der Europäischen Kommission und des Auswärtigen Dienstes wird laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell zudem neue Strafmaßnahmen gegen Akteure vorsehen, die gezielt Falschinformationen verbreiten. Zudem soll er weitere Sanktionen gegen Banken, darunter auch die größte russische Bank, die Sberbank, enthalten. Die Kommission wollte den Vorschlag bis Dienstagabend ausarbeiten.

Frage: Die Mitgliedstaaten sollen möglichst bis Ende der Woche zustimmen. Die offene Frage ist weiterhin, wie ein weiterer spürbarer Anstieg des Ölpreises verhindert werden kann. Sie ist nicht nur innerhalb der EU von zentraler Bedeutung. So könnte Russland sein Öl anderswo teuer verkaufen und seine Kriegskasse weiter auffüllen. Auch könnte das Land sein Öl als geopolitisches Instrument gegenüber ärmeren Staaten wie Indonesien, Bangladesch oder Indien einsetzen.

Möglichkeiten: Um den Preisanstieg abzufedern, arbeitet die EU mit den USA unter anderem daran, eine Art globales Einkaufskartell zu schmieden. Auch die G 7 unter deutschem Vorsitz sind beteiligt. Anschließen sollen sich 40 Staaten, die die Sanktionen der EU und der USA gegen Russland unterstützen. Die Hoffnungen der EU liegen zudem darauf, dass die Verhandlungen zur Wiederbelebung der Atomvereinbarung mit Iran doch noch Erfolg haben – und das Land mit seinem Öl den Preisdruck mindert.

2. Wladimir Klitschko kritisiert Offenen Brief

Wladimir Klitschko geht mit dem von deutschen Intellektuellen verfassten Offenen Brief gegen Waffenlieferungen hart ins Gericht. „Blinder Pazifismus ist genauso gefährlich wie glückselige Kriegstreiberei“.

Antwort: „Wir werden unsere Identität nicht aufgeben, um den mörderischen Wahnsinn und die überholten Träume eines Diktators zu besänftigen. Und schon gar nicht, um einigen ,Intellektuellen‘ zu gefallen, die den Sinn für die Realität und die Vernunft verloren zu haben scheinen“, schreibt der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko in einem Gastbeitrag für die F.A.Z. Und: „Das absolut Gute ist nicht der Frieden, sondern die Freiheit und die Gerechtigkeit. Und um sie zu verteidigen, muss man kämpfen.“

Zusage: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneuerte derweil am Dienstag zu Beginn der Kabinettsklausur in Meseberg die Zusage, dass der deutsche Wehretat dauerhaft auf mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung steigen werde. Scholz beharrte zudem darauf, Deutschland unterstütze die Ukraine „in großem Ausmaß“ mit militärischem Gerät.

Kabinettssitzung: Zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung werden sich Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) heute den Fragen der Medien stellen. Zudem wird es auch eine reguläre Kabinettssitzung geben, Themen sind unter anderem Eckpunkte zur Einrichtung des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation sowie ein Vorschlag zum Dokumentationszentrum „Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa“.