F.A.Z.-Frühdenker : Neue Grünen-Vorsitzende, alte Corona-Sorgen

Aktualisiert am

Ricarda Lang will gemeinsam mit Omid Nouripour künftig die Grünen anführen. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Das sind die künftigen Grünen-Vorsitzenden

2. Corona-Kontrollverlust in Deutschland?

3. Wie in Europa trotz Omikron gelockert wird

4. Welche Botschaft hat Macron an Putin?

5. Warum Portugal schon wieder wählt

6. Wo stecken die Juwelen aus dem Grünen Gewölbe?

7. Eine Woche noch bis Olympia

1. Das sind die künftigen Grünen-Vorsitzenden

Ricarda Lang und Omid Nouripour wollen Annalena Baerbock und Robert Habeck als Vorsitzende der Grünen ablösen. Auf dem digitalen Parteitag stellen sie ihre Pläne für die Partei vor.