F.A.Z. Frühdenker : Moskau und Kiew treffen sich abermals zu Verhandlungen

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Patrick Schlereth



1. Heftige Kämpfe und weitere Verhandlungen

2. Deutschland bereitet sich auf Flüchtlinge vor

3. Krieg lieber mit Macron

4. EU schließt nur einzelne Banken von SWIFT aus

5. Oligarchen auf der Flucht

6. Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter

7. Länder lockern Corona-Maßnahmen

141 Staaten fordern Russland zum Abzug der Truppen auf. Vor allem der Osten und der Süden der Ukraine sind umkämpft. Kanzler Scholz schließt einen NATO-Einsatz aus.

Gefechte: Am Mittwoch setzte Russland seine Angriffe gegen die Ukraine fort – ungeachtet der internationalen Kritik und der Forderung der UN-Vollversammlung, sofort alle Truppen aus dem Nachbarland abzuziehen. 141 Staaten stimmten für die Resolution, fünf dagegen, 35 enthielten sich, darunter China. Unterdessen stand vor allem das ostukrainische Charkiw unter Beschuss, auch Mariupol im Süden des Landes ist heftig umkämpft. Mariupol liegt nahe den Separatistengebieten. Und auch aus Kiew wurden abermals Explosionen gemeldet. Das südukrainische Cherson ist nun vollständig unter Russlands Kontrolle. Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes wurden seit Beginn der russischen Invasion rund 2000 Zivilisten getötet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, bislang seien knapp 500 russische Soldaten getötet worden. Am späten Mittwochabend meldete das schwedische Militär eine kurze Verletzung des schwedischen Luftraums durch vier russische Kampfjets über der Ostsee. „Angesichts der gegenwärtigen Situation nehmen wir dieses Ereignis sehr ernst“, heißt es in einer Erklärung.