F.A.Z. Frühdenker : Wie viel Strom benötigen wir 2030?

Selten wurde über die Farben eines Fußballstadions derart gestritten. Darf der Fußball politisch werden? Nicht nur die UEFA ist strikt dagegen.

Gegen Vielfalt? Der Regenbogen gilt als Symbol für Vielfalt und Toleranz. Das Münchener Stadion beim EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn (21 Uhr live im F.A.Z.-Ticker) in diese Farben zu hüllen, sollte ein klares Signal Richtung Budapest sein. Dort wurde ein Gesetz beschlossen, dass Homosexualität und Geschlechtsumwandlung in Büchern, Filmen und sonstigen Medien, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sein könnten, nicht in positivem Licht beschrieben werden darf. 13 EU-Länder, darunter Deutschland, wollen gegen das Gesetz vorgehen.

„Schwuchtelbinde“: Die AfD zeigte sich hocherfreut, dass die UEFA die Aktion in München untersagt. AfD-Politiker Uwe Junge hatte die Kapitänsbinde von Torwart Manuel Neuer in Regenbogen-Farben als Schwuchtelbinde bezeichnet. Parteifreundin Mariana Hardar-Kühnel sagte, Ungarn sei für seine Politik zu beneiden.

Europa in Regenbogenfarben? Zahlreiche andere Politiker und Verbände forderten ein klares Zeichen an diesem Mittwoch. Diverse Stadien in Deutschland und Europa planen, ihre Arenen in Regenbogenfarben zu hüllen. Das Symbol soll auf möglichst vielen Straßen und Plätzen zu sehen sein. „Lasst uns ein starkes Zeichen der Vielfalt setzen und den Regenbogen durchs Land tragen“, schrieb Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf Twitter.

Das letzte EM-Gruppenspiel gegen Ungarn heute Abend um 21 Uhr in München entscheidet über Wohl und Wehe. Alles ist möglich gegen einen Gegner, der Frankreich ein Unentschieden abtrotze.

Spektakel oder Tristesse? Deutschland hat schon zwei Gesichter gezeigt bei diesem Turnier. Ein sehr wild entschlossenes Offensivfeuerwerk beim 4:2 gegen Europameister Portugal und ein ziemlich chancenlos-überfordertes bei der Niederlage gegen Weltmeister Frankreich. Ungarn ist der formal schwächste Gegner der Gruppe. Aber das war Südkorea bei der WM-Blamage 2018 auch.

Wie geht es weiter? Das hängt in erster Linie vom deutschen Ergebnis ab und in zweiter Linie vom Parallelspiel zwischen Frankreich und Portugal. Ein Sieg bedeutet ein sicheres Weiterkommen, ebenso ein Unentschieden. Bei einer Niederlage droht das Aus.

England schafft Gruppensieg: Die Engländer haben ihr Spiel gegen Tschechien gewonnen und wären damit der deutsche Gegner im Achtelfinale. Zumindest, wenn Deutschland Gruppenzweiter wird. Weitere mögliche Gegner wären Belgien oder die Niederlande (wenn Deutschland einer der vier besten Gruppendritten wird) und Schweiz oder Ukraine (wenn Deutschland Gruppensieger wird). Im zweiten Spiel der Gruppe D gewann Kroatien gegen Schottland. In der Gruppe E beenden am Mittwoch zudem die Spiele zwischen der Slowakei und Spanien sowie Schweden und Polen (beide um 18 Uhr) die EM-Vorrunde.