F.A.Z. Frühdenker : Die Kanzlerin erklärt ihren Afghanistan-Plan

Angela Merkel kommt am 24. August nach dem virtuellen G7-Gipfel im Kanzleramt an, bevor sie eine Pressekonferenz gibt. Bild: EPA

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

1. Merkel erklärt sich zu Afghanistan

2. Bald Ausreisestopp aus Afghanistan

3. 2G in Hamburg – mehr Impfdruck auch in Italien

4. Wie soll die Gefahr von Corona gemessen werden?

5. Nervosität in der Union wächst – Scholz gewinnt Umfragen

6. Jede Menge Staatshilfen

7. Die Gamescom beginnt

1. Merkel erklärt sich zu Afghanistan

Die schnelle Übernahme der Macht in Afghanistan wird an diesem Mittwoch Thema im Bundestag. Die Opposition fordert einen Untersuchungsausschuss.

Noch eine Krise: 16 Jahre im Kanzleramt bringen manchen Ärger mit sich. Nach Finanzkrise, Euro und Flüchtlingen muss sich Angela Merkel nun zum Ende ihrer Amtszeit noch einmal ausführlicher zu einem Debakel äußern: Wie konnte es zu solchen Fehleinschätzungen der Lage in Afghanistan kommen, nachdem deutsche Soldaten dort 20 Jahre unter Einsatz ihres Lebens versucht hatten, eine wehrhafte Demokratie aufzubauen? Wie sind die relevanten Entscheidungen in der NATO abgelaufen? Was wussten die Geheimdienste und was nicht? Da die Opposition wohl nicht mit wirklich aufklärenden Auskünften in Merkels Regierungserklärung rechnet, fordern sie einen Untersuchungsausschuss.