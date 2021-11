F.A.Z. Frühdenker : Länder verschärfen ihre Corona-Regeln

1. Bundesländer reagieren auf die vierte Welle

2. Europäer dürfen wieder in die USA reisen

3. Die EKD-Synode beschäftigt sich mit sexuellem Missbrauch

4. SPD-Gremien wollen neues Spitzen-Duo vorschlagen

5. Zentralkomitee von Chinas KP tritt zusammen

6. Wie Alexej Nawalnyj schikaniert wird

7. Das wird diese Woche wichtig

Das Corona-Virus hat Deutschland abermals fest im Griff. In Sachsen gilt nun die 2-G-Regel. Das Bundesland ist nicht das einzige, das die Regeln verschärft.

2G: In der vergangenen Wochen ist die Inzidenz in Sachsen rasant gestiegen, zuletzt lag sie bei 444. Gleichzeitig ist das Land Schlusslicht beim Impfen, nur gut 57 Prozent sind voll geimpft. Nun reagiert der Freistaat. Ab diesem Montag wird Ungeimpften der Zugang zu Innengastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen verwehrt. Auch für Großveranstaltungen gilt die 2-G-Regel (geimpft oder genesen). Baden-Württemberg rechnet in Kürze – spätestens Mitte November – mit der Ausrufung der sogenannten Alarmstufe, die ebenfalls drastische Einschränkungen für Ungeimpfte zur Folge hätte. So würde die 2-G-Regel landesweit gelten, etwa in Restaurants, Museen, bei Ausstellungen und den meisten öffentlichen Veranstaltungen.