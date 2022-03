F.A.Z. Frühdenker : Kuleba und Lawrow verhandeln in der Türkei

Der russische und der ukrainische Außenminister treffen sich in Antalya, in Frankreich tagt der EU-Gipfel und die Bundesregierung einigt sich beim Infektionsschutzgesetz. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Der ukrainische Außenminister (Zweiter von rechts) mit seinem amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken (Vierter von Rechts) an der ukrainisch-polnischen Grenze am 5. März Bild: AP

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Philip Eppelsheim Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

1. Gespräche zwischen Ukraine und Russland in Antalya

2. Angriff auf Geburtsklinik in Mariupol

3. Angst vor noch höheren Energiepreisen

4. Baerbock: Südosteuropa nicht dem Einfluss Moskaus überlassen

5. Paralympics als Kampf für den Frieden

6. Einigung bei Infektionsschutzgesetz

7. Shackletons „Endurance“ entdeckt

1. Gespräche zwischen Ukraine und Russland in Antalya

Scholz fordert Putin zur sofortigen Waffenruhe auf. Die Bundesregierung denkt über Waffenlieferungen nach, aber keine Kampfflugzeuge. EU-Gipfel in Frankreich.

Geringe Erwartungen: Der russische Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wollen sich an diesem Donnerstag zu Gesprächen in Antalya treffen. Kuleba betonte am Mittwoch, dass seine Erwartungen an das Gespräch gering seien. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russlands Präsident Wladimir Putin abermals zur sofortigen Waffenruhe und zu einem Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine aufgefordert. In einem Telefonat sprachen Putin und Scholz nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax über die Einrichtung von Fluchtkorridoren. Putin habe Scholz über die letzte Runde der ukrainisch-russischen Abstimmungen berichtet.