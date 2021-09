F.A.Z. Frühdenker : Kleine ganz groß

Christian Lindner und Parteimitglieder der FDP auf der Wahlparty in Berlin am 26.09.2021 Bild: EPA

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. „Königsmacher“ sondieren vor

2. Um Laschet wird es einsam

3. Drosten warnt vor Herbstwelle

4. Schwedens Corona-Sonderweg

5. Katholiken ringen um Reformen

6. Ex-Präsident Sarkozy vor Gericht

7. Sein Name war Bond, James Bond

1. „Königsmacher“ sondieren vor

Die SPD will eine Ampelkoalition schmieden, die Union glaubt noch an Jamaika. Doch Grüne und FDP sehen sich als wahre „Königsmacher“. In diesen Tagen sondieren zuerst die Kleinen. Oder sind die Kleinen gar nicht mehr so klein?

Selbstbewusst: Es gab Zeiten, da pries eine bekannte Autovermietung ihre Autos mit dem Slogan „Mehr Sitze als die FDP“ an. Die Zeiten sind vorbei, seit sich Liberale und Grüne offenbar verstehen. In Berlin machen einige diese Rechnung auf: Summiert man die Zweitstimmen von Grünen (14,8 Prozent) und FDP (11,5 Prozent), so kommen beide auf 26,3 Prozent und überflügeln die SPD (25,7 Prozent) und die Union (24,1 Prozent). Das ist zwar eine Milchmädchenrechnung, aber eine, aus der sich offenbar Selbstbewusstsein ableiten lässt.