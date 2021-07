F.A.Z.-Frühdenker : Kanzlerkandidatin im Gegenwind

Aktualisiert am

Annalena Baerbock verteidigt ihr Buch, die Fußball-EM geht ohne Deutschland weiter und Merkel besucht die Queen. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

1. Baerbock und die Ideen der anderen

2. Das Ende der Impfstoffknappheit

3. Hoffnung für Portugal und Großbritannien

4. Vorgezogenes Endspiel bei der Fußball-EM

5. Weltsteuerordnung gegen GAFA und Co.

6. Eine Intendantin für das ZDF?

7. Merkels Abschiedsbesuch bei der Queen

1. Baerbock und die Ideen der anderen

Cai Tore Philippsen Verantwortlicher Redakteur für die Redaktion FAZ.NET Folgen Ich folge



Annalena Baerbock hat sich zur Debatte um ihr Buch geäußert. Viele Grüne unterstützen ihre Kanzlerkandidatin mit deftigen Worten – und kritisieren die eigene Partei.

Andere Ideen: Bei einem Gespräch mit Journalistinnen der Zeitschrift Brigitte hat Annalena Baerbock ihr Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ verteidigt. „Ganz viele Ideen von anderen sind eingeflossen“, sagte die Kanzlerkandidatin. Diese anderen hätten sich sicherlich nicht beschwert, wenn Baerbock sie als Verfasser oder Urheber der Ideen kenntlich gemacht hätte. „Ich habe kein Sachbuch oder so geschrieben, sondern das, was ich mit diesem Land machen will – und auf der anderen Seite die Welt beschrieben, wie sie ist, anhand von Fakten und Realitäten“, sagte sie.