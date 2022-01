F.A.Z. Frühdenker : Jeder dritte junge Deutsche denkt antisemitisch

Aktualisiert am

Gedenkaktion am Reichstag-Gebäude in Berlin Bild: Reuters

1. Schutzhelme für die Ukraine

2. Was bringt die vierte Impfdosis?

3. Habeck verspricht Hausbauern Unterstützung

4. Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

5. Erzbistum nimmt Stellung zum Missbrauchsgutachten

6. Behält die CDU ihr C?

7. Berlin denkt über staatliche Gasreserve nach

Die NATO will nicht auf Russlands Forderungen eingehen. Macron wirbt für eine Strategie der Deeskalation.

Recht aller Staaten: Die NATO hat Russland schriftlich Verhandlungen über eine Verbesserung der Beziehungen angeboten, will allerdings nicht auf Moskaus Forderungen nach einem Stopp der Osterweiterung eingehen. „Wir sind bereit, uns die Sorgen Russlands anzuhören und eine echte Diskussion darüber zu führen, wie wir die fundamentalen Prinzipien der europäischen Sicherheit (...) bewahren und stärken können“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel. Dazu gehöre aber auch das Recht aller Staaten, selbst über ihren Weg zu entscheiden.