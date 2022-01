F.A.Z. Frühdenker : Ist jetzt die richtige Zeit für Corona-Lockerungen?

Aktualisiert am

Außenministerin Baerbock trifft in Russland auf ein diplomatisches Urgestein. Zumindest in Bayern wird laut über Lockerungen der Corona-Regeln nachgedacht. Und eine Spur führt zum möglichen Verräter Anne Franks.

1. Schwierige Mission in Moskau

2. Ist jetzt die richtige Zeit für Lockerungen?

3. Boris Johnson schaltet auf Angriff

4. Lebensmittel dürften noch teurer werden

5. Chinas Bevölkerung könnte schrumpfen

6. Tonga braucht nach Vulkanausbruch Hilfe

7. Wer hat Anne Frank verraten?

Nach ihrer Visite in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist Außenministerin Baerbock nach Moskau weitergeflogen. Dort trifft sie auf ein diplomatisches Urgestein: Sergej Lawrow.

Erster Besuch: Beim Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) in Russland am Dienstag wird vor allem der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine im Mittelpunkt stehen. Baerbock übt dabei den diplomatischen Spagat: Einerseits hat sie vorher schon für eine Entschärfung der Krise zwischen Russland und dem Westen geworben, zugleich aber deutlich gemacht, dass es keine Abstriche bei Grundprinzipien wie der territorialen Unverletzlichkeit, der freien Wahl eines Bündnisses und dem Verzicht auf Gewaltandrohung geben werde.