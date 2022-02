F.A.Z. Frühdenker : Ist die Omikron-Welle bald gebrochen?

Aktualisiert am

Warnschild auf der Intensivstation eines Gemeinschaftskrankenhauses in Berlin Bild: dpa

In Peking werden die Winterspiele eröffnet. Zuvor treffen sich Putin und Xi in Chinas Hauptstadt zum Gipfel. EZB-Chefin Lagarde ändert ihren Ton in Sachen Inflation. Der F.A.Z.-Newsletter.