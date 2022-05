F.A.Z. Frühdenker : Ist Deutschlands Gasversorgung auch im Winter sichergestellt?

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Gasversorgung in Deutschland laut Bundesnetzagentur stabil

2. Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 beginnt

3. Stellen Finnland und Schweden den NATO-Mitgliedsantrag?

4. Gespräche zwischen London und Brüssel im Nordirland-Streit

5. Corona-Video-Gipfel mit Biden und Scholz

6. So will die EU-Kommission Kindesmissbrauch im Netz bekämpfen

7. Wüst und Kutschaty im Fernsehduell

1. Gasversorgung in Deutschland laut Bundesnetzagentur stabil

Die Ukraine hat die Durchleitung Richtung Westen gedrosselt. Die ausgebliebene Menge kann durch Norwegen und die Niederlande ausgeglichen werden.

Transitstopp: Die Gasversorgung in Deutschland ist nach Angaben der Bundesnetzagentur trotz des Gastransitstopps durch die Ukraine stabil. Der Stopp des Transits durch einen Hauptstrang des Leitungssystems habe sich in der EU bemerkbar gemacht, die ausgebliebene Menge könne aber durch höhere Flüsse aus Norwegen und aus den Niederlanden ausgeglichen werden. Die Netzagentur beschwichtigte auch mit dem Hinweis darauf, dass es keinen nennenswerten Anstieg der Großhandelspreise gebe und die Füllstände der Gasspeicher über dem Vorjahresstand lägen.

Hintergrund: Der ukrainische Betreiber hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass er die Durchleitung durch die Pipeline einstelle, die im russisch besetzten Gebiet Luhansk auf ukrainisches Territorium trifft. Wegen der Einmischung der russischen Besatzungstruppen in technische Abläufe und der illegalen Entnahme von Gas könne die Sicherheit des Gastransits in diesem Gebiet nicht mehr sichergestellt werden.

Langfristige Folgen? In Berlin verweist man darauf, dass die deutsche Versorgung in erster Linie über die Ostseepipeline Nord Stream 1 laufe, Transgas über die Ukraine sei zu vernachlässigen. Allerdings sind die dort durchgeleiteten Mengen für Bayern und Baden-Württemberg durchaus wichtig. Sie lassen sich nur schwer aus Norwegen oder den Niederlanden versorgen. Der Verband Zukunft Gas teilte mit, die kurzfristigen Folgen für Privat- und Gewerbekunden seien „überschaubar“, doch werde es möglicherweise schwerer werden als geplant, die Gasspeicher für die kältere Jahreszeit zu befüllen. Der Bundestag will an diesem Donnerstag vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs über eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes entscheiden und über das geplante Steuerentlastungspaket abstimmen. Außenministerin Annalena Baerbock berät von diesem Donnerstag an mit ihren Amtskollegen aus der G-7-Gruppe über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. In diesem Zusammenhang soll es auch um die Energiesicherheit gehen.

2. Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 beginnt

Soldaten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein

Keine Kriegspartei: Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass Deutschland durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an schweren Waffen nicht zur Kriegspartei werde. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte, diese Einschätzung werde von „namhaften Völkerrechtlern“ bestätigt. Die Bundesregierung sei geschlossen in dieser Frage. „Die Ukraine ist im Recht und Russland im Unrecht“, so Buschmann. „Russland soll nicht das Recht bekommen, Deutschland dafür zu beschießen, dass wir der Ukraine etwas liefern, womit sie ihren legitimen Verteidigungskrieg führen kann.“ Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verneinte ebenfalls den Status als Kriegspartei.