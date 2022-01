F.A.Z. Frühdenker : Ist der Anstieg der Inflation gestoppt?

1. Neue Regeln für die Quarantäne?

2. Impfpflicht ist keine Sache der Länder

3. Ist der Anstieg der Inflation gestoppt?

4. Angriff auf Amerikas Demokratie

5. Jeder vierte Fernzug ist unpünktlich

6. Kartellamt geht gegen Google vor

7. Auch für Tennisstars gibt es Regeln

Die kritische Infrastruktur soll handlungsfähig bleiben: Die Gesundheitsminister der Länder wollen angesichts der Omikron-Variante die Quarantänezeit verkürzen.

Kürzere Quarantäne: Am Freitag kommen die Regierungschef von Bund und Ländern zusammen, um über die Corona-Lage zu beraten. Sprechen werden sie unter anderem über den Vorschlag, den die Gesundheitsminister der Länder bei einer Schalte am Mittwoch ausgearbeitet haben. So sollen sich enge Kontaktpersonen von Infizierten schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten können, sofern sie vollständig immunisiert und in der sogenannten kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. Alle anderen müssen für sieben Tage in Quarantäne, wenn sie keine Symptome haben – außer Geboosterte, die müssen überhaupt nicht in Quarantäne. Infizierte mit vollständigem Impfschutz, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, sollen die Isolation nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test verlassen können. Die geplante Lockerung ist eine Reaktion auf die erwartete rasche Ausbreitung der Omikron-Variante: Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehr sollen handlungsfähig bleiben. Bislang gelten mit einer Quarantänezeit von 14 Tagen strengere Regeln für die Omikron-Variante als für Delta.