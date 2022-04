F.A.Z. Frühdenker : Hält die Ostukraine der russischen Offensive stand?

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Neue Phase der russischen Offensive

2. Wachsender Druck auf Schwesig und Scholz

3. Wie geht es weiter in der Corona-Pandemie?

4. Die untere Mittelschicht wird abgehängt

5. Wie die Länder vom Immobilienboom profitieren

6. Wer spielt in Berlin um den DFB-Pokal?

7. Das wird diese Woche wichtig

Russland startet Bodenoffensive in der Ostukraine. Weiter Widerstand im belagerten Mariupol. Kiews Bürgermeister Klitschko rechnet mit Einsatz chemischer Waffen.

Kreminna und Charkiw: Russland hat nach Angaben der Ukraine die seit längerem erwartete Offensive im Donbass gestartet, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend mitteilte. Unter schweren Kämpfen hatten russische Truppen zuvor die Kleinstadt Kreminna mit knapp 20.000 Einwohnern eingenommen. Die neue Phase gilt Beratern Selenskyjs zufolge vor allem dem bisher nicht besetzten, westlichen Teil des Gebiets Luhansk. Weiter nördlich wurde die Millionenstadt Charkiw intensiv beschossen. Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache: „Dies ist nichts anderes als vorsätzlicher Terror.“ Es werde dringend davon abgeraten, auf eigene Faust die Flucht zu versuchen und auch ohne Luftalarm den ganzen Tag in Bunkern und Kellern zu bleiben.

Mariupol: In der von den Russen weiträumig belagerten Hafenstadt Mariupol leisten ukrainische Einheiten offenbar immer noch Widerstand. Die letzten ukrainischen Einheiten sollen sich im Stahlwerk Asowstal verschanzt haben. Dort sollen auch etwa tausend Zivilisten Zuflucht gefunden haben. Die Zahl der noch verbliebenen Zivilisten in der ursprünglich 400.000 Einwohner zählenden Stadt wird auf 50.000 bis 150.000 Menschen geschätzt. Den Vereinten Nationen zufolge haben etwa fünf Millionen Menschen die Ukraine bisher verlassen. Mehrere Millionen sind im Land selbst auf der Flucht. Parallel dazu kehren auch immer mehr Ausgereiste ins Land zurück.

Lemberg und Kiew: Lemberg, die größte Stadt der Westukraine wurde am Montag erstmals seit Tagen wieder von Raketen getroffen. Den Behörden zufolge kamen dabei sieben Menschen ums Leben. Witali Klitschko, der Bürgermeister der ebenfalls beschossenen Hauptstadt Kiew, sieht in dem Krieg mittlerweile auch eine atomare Bedrohung durch Russland. „Chemische Waffen oder Atomwaffen (...), wir rechnen mit allem. Alles ist möglich“, sagte er in einem RTL-Interview. Die Ukraine verteidige sich im Krieg nicht nur selbst. „Wir verteidigen nicht nur uns, wir verteidigen euch.“ Unterdessen hat Russlands Präsident Wladimir Putin jener Brigade, der die Ukraine Kriegsverbrechen und massenhafte Tötungen in der Stadt Butscha vorgeworfen hat, einen Ehrentitel verliehen.

Der Druck auf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wegen ihres Einsatzes für Nord Stream 2 wächst. Von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird eine klare Position verlangt, wie er die Ukraine unterstützen will.