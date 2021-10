F.A.Z. Frühdenker : Gelingt Laschets Nachfolger Wüst die Mehrheit?

Angela Merkels Tage im Kanzleramt sind gezählt. Hendrik Wüst will Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden. Und die Bundesregierung kappt ihre Wachstumsprognose. Der F.A.Z.-Newsletter.

Will Ministerpräsident werden: Hendrik Wüst am 23.10.2021 in Bielefeld Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. Merkel erhält Entlassungsurkunde

2. Spannung im Düsseldorfer Landtag

3. Millionen Dritt-Impfungen möglich

4. Werden die Klimabemühungen versiebenfacht?

5. Deutschlands Wirtschaft wächst langsamer

6. Türkei droht Ausschluss aus dem Europarat

7. Elon Musk reichster Mensch der Welt

16 Jahre Kanzlerschaft neigen sich dem Ende entgegen. Der neue Bundestag nimmt seine Arbeit indessen in Rekordgröße auf.

5870 Tage: So lange dauerte die Rekordkanzlerschaft von Helmut Kohl (CDU). Angela Merkel kann den Rekord noch knacken. Auch wenn sie nun offiziell aus dem Amt entlassen wurde, bleibt sie auf Bitten des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) geschäftsführend mit ihrer Regierung im Amt, bis ein neuer Kanzler gewählt ist. Am 18. Dezember würde Merkel Helmut Kohl in der Amtszeit einholen, am 19. Dezember überholen. Doch die Ampel-Koalition hat das Ziel, dass schon in der Woche ab dem 6. Dezember Olaf Scholz (SPD) zum neuen Bundeskanzler gewählt wird.