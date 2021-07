F.A.Z.-Frühdenker : Frankreich und Niederlande rüsten sich gegen Delta

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Gefährdet Corona den Sommerurlaub?

2. Ukrainischer Präsident Selenskyj in Deutschland

3. EU-Kommission streitet über das Ende der Verbrenner

4. Diskussion um Würdigung der Afghanistan-Rückkehrer

5. Italien jubelt nach dramatischem EM-Finale

6. Riesenhirsch-Knochen ist eine archäologische Sensation

7. Das wird diese Woche wichtig

Mitten in der Sommersaison steigen die Neuinfektionen in beliebten Urlaubsländern. Auch in Deutschland ist die Zeit zuverlässig sinkender Inzidenzen offenbar vorbei.

Sommer: In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt an diesem Montag die letzte Woche vor den großen Ferien, in zahlreichen Bundesländern haben die Schüler bereits frei. Doch Corona kennt keine Pause. Seit einigen Tagen steigt die Inzidenz in Deutschland, wenn auch auf niedrigem Niveau. Am Wochenende lag sie erstmals wieder höher als 6.